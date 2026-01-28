PF vê indícios de uma campanha orquestrada para questionar a credibilidade do Banco Central no caso MasterMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Caso Master: PF vai apurar suposta campanha contra o Banco Central nas redes
Influenciadores disseram ter sido abordados para gravar vídeos
Caso Master: PF vai apurar suposta campanha contra o Banco Central nas redes
Influenciadores disseram ter sido abordados para gravar vídeos
Votaremos a MP do Gás do Povo, diz Hugo Motta
Presidente da Câmara fez o anúncio pelas redes sociais
Prouni 2026: inscrições para o 1º semestre se encerram nesta quinta
Alunos podem se candidatar pelo Portal Acesso Único ao Ensino Superior
Exército autoriza Mauro Cid a passar para reserva remunerada
Transferência deve ser publicada no Diário Oficial de sábado
Fim da escala 6x1: governo pode enviar projeto para agilizar aprovação
Expectativa é que proposta seja votada ainda no primeiro semestre
Alckmin discute restrições à carne bovina brasileira com vice-presidente da China
Em conversa telefônica, presidente em exercício manifestou preocupação com cotas e tarifas e defendeu ajustes para exportações
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.