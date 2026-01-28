O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que pautará para votação na semana que vem a Medida Provisória que viabiliza o programa "Gás do Povo", do governo federal, e o projeto que cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano.
A declaração ocorreu em postagem na rede social X, nesta quarta-feira, 28. "Defini a pauta da próxima semana em reunião com o Colégio de Líderes. Votaremos a MP Gás do Povo e o PL que cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano, além de outras matérias de consenso", escreveu.
PEC da Segurança
Motta informou ainda que a votação da PEC da Segurança deve ocorrer depois do Carnaval. "A PEC da Segurança Pública será debatida nas próximas semanas, com previsão de votação após o Carnaval", escreveu na postagem.
De acordo com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), a previsão é de que a votação na comissão especial ocorra em 23 de fevereiro.
