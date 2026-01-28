O motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista, caindo de 30 metros de alturaDefesa Civil/Divulgação
Motorista é resgatado após cair com o carro de altura de 30 metros
Veículo despencou sobre a linha férrea
PT vai discutir CPI do Master proposta por deputado da base na terça-feira, diz Lindbergh
Líder do partido na Câmara afirmou que bancada não ficará 'na defensiva' sobre a questão
Fita usada para clareamento dental é proibida pela Anvisa
Agência determinou a apreensão de todos os lotes do produto
Anvisa amplia o uso da cannabis medicinal no Brasil
Planta pode ser produzida no país para a fabricação de remédios
Governo brasileiro entrega pedido de extradição de Ramagem aos EUA
Solicitação foi feita pelo ministro do STF Alexandre de Moraes
Levantamento conclui que mais de 60% da população têm excesso de peso
Um em cada quatro brasileiros é diagnosticado com obesidade
