O motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista, caindo de 30 metros de altura - Defesa Civil/Divulgação

O motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista, caindo de 30 metros de alturaDefesa Civil/Divulgação

Publicado 28/01/2026 17:10

São Paulo - Um homem foi resgatado na tarde da terça-feira, 27, depois de sofrer um acidente de trânsito na Rodovia Anhanguera, no interior de São Paulo, e cair com o veículo de uma altura de aproximadamente 30 metros. O acidente aconteceu por volta do quilômetro 408, próximo da cidade de Ituverava.

De acordo com a Defesa Civil, que atendeu a ocorrência ao lado do Corpo de Bombeiros, o motorista seguia o trajeto de Ribeirão Preto para Ituverava, quando um dos pneus do carro estourou. O motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista, caindo de 30 metros de altura em uma linha férrea.

Os bombeiros e agentes da Defesa Civil de Ituverava conseguiram realizar a retirada da vítima. O homem é morador de Ribeirão Preto, que estava consciente e orientado no momento do resgate. Ele foi encaminhado pela concessionária da rodovia à Santa Casa de Ituverava para avaliação médica.

A Entrevias, responsável pelo trecho, informou em nota que equipes da concessionária estiveram no local e prestaram atendimento junto ao Policiamento Rodoviário e ao Corpo de Bombeiros. Não houve interdição na rodovia.