Altair da Silva Santos foi morto com três disparos enquanto prestava serviço para reduzir penaReprodução

Publicado 28/01/2026 18:33

O pastor Altair da Silva Santos, de 46 anos, condenado pelo estupro de uma criança, foi morto a tiros na última segunda-feira, 26, na Praça dos Colonizadores, em Juara, no Mato Grosso. As informações são da Polícia Civil do Estado.

Segundo a polícia, dois homens chegaram em uma motocicleta Honda CG Titan e um deles efetuou três disparos de arma de fogo. Em seguida, os suspeitos fugiram. Na ocasião, o pastor estava prestando serviços para a prefeitura da cidade para a remição da pena na Cadeia Pública de Juara.

Assim que o corpo de Altair foi encontrado, o Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados e constataram o óbito. Foi realizada perícia do local e a Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com a Polícia Civil, Altair havia sido preso pela Delegacia de Juara em dezembro de 2023 por conta do estupro de uma adolescente e condenado a 12 anos de prisão em 2024.

A vítima relatou à polícia que dormiu na residência do pastor, que ficava no fundo da igreja, onde teria ocorrido o crime. Altair ainda teria solicitado a menina que não contasse a ninguém sobre o ocorrido. Ela realizava a limpeza da igreja como colaboração nos fins de semana.