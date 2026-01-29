Haddad disse que investigações sobre o Master são uma oportunidade para se dar uma resposta à sociedadeValter Campanato/Agência Brasil
STF encontrará caminhos para lidar com impactos do caso Master, diz Haddad
Ministro afirmou que Lula quer uma resposta à sociedade sobre o caso da instituição financeira
PGR dá aval a escolas cívico-militares paulistas, mas não a pagamentos
Parecer foi enviado ao Supremo, no âmbito de uma ação aberta pelo PSOL
'Gratidão é uma coisa, submissão é outra', diz Kassab sobre relação de Tarcísio com Bolsonaro
Presidente do PSD afirmou que governador de São Paulo precisa demonstrar autonomia política
Polícia Federal apura fraude no INSS com falsos indígenas
Investigados responderão por estelionato e associação criminosa
Paraná Pesquisas: Lula lidera o 1º turno, mas empata tecnicamente com Flávio e Tarcísio no 2º
Levantamento ouviu 2.080 eleitores em 160 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal
Tarcísio reforça que vai disputar a reeleição em São Paulo, após visita a Bolsonaro
Governador confirmou apoio à pré-candidatura de Flávio
