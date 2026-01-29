Felipe Afonso Araújo, engenheiro de 40 anos, foi encontrado morto em seu carroReprodução/TV Globo/Estadão
Polícia Civil prende suspeito de participar de assassinato de engenheiro em 'golpe do amor'
Segundo o Deic, o suspeito estava foragido e havia ido para Mongaguá, no litoral sul de São Paulo, onde foi preso nesta quinta
Advogado acusado de 95 crimes e suspeito de ajudar facção na PB tem punição mantida pelo STJ
Ennio Alves falsificava documentos para ajudar líderes de organizações criminosas a diminuir penas ou conseguir prisão domiciliar
'Não se trata só de fake news, se trata de crime', diz ministro sobre notícias falsas a respeito do Bolsa Família
Wellington Dias esclarece não haver qualquer movimento para limitar os saques relativos aos benefícios
Justiça manda hospital indenizar enfermeira por 119 horas semanais e sobreaviso noturno
Mudanças na revisão da escala de trabalho teriam sido negadas pela direção do hospital
'Gás do Povo, lançado pelo governo, é um grande avanço para o Brasil', diz Hugo Motta
Presidente da Câmara dos Deputados espera que programa beneficie 15 milhões de famílias
Malafaia pede rejeição de denúncia sobre ofensa ao comando do Exército
Pastor chamou generais de 'frouxos, covardes e omissos'
