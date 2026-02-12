Pet foi direcionado para adoção responsável e já se encontra sob os cuidados dos novos tutores - Reprodução / Redes sociais

Publicado 12/02/2026 08:06

Um homem, de 44 anos, e uma mulher, de 30 anos, foram presos, nesta terça-feira (10), em flagrante por praticar maus-tratos contra um cachorro, após serem vistos arrastando o animal com uma moto em Camocim, Ceará.



A prisão foi realizada com base em imagens gravadas por populares, que mostram o cachorro sendo arrastado por um casal em uma motocicleta. Os policiais iniciaram as investigações e conseguiram localizar os responsáveis. Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia.

O cachorro foi resgatado e encaminhado para uma clínica veterinária, onde recebeu atendimento. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o pet foi direcionado para adoção responsável e já se encontra sob os cuidados de seus novos tutores.

O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998) considera crime praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena é de detenção de três meses a um ano, além de multa. Em setembro de 2020, houve uma mudança nessa lei, intitulada "Lei Sansão", que aumentou a punição para quem maltrata cães e gatos, com reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda.