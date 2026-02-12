Pet foi direcionado para adoção responsável e já se encontra sob os cuidados dos novos tutoresReprodução / Redes sociais
Casal é preso por arrastar cachorro em moto no Ceará
Flagrante foi realizado com base em imagens gravadas por populares
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio de R$ 55 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
MA: Justiça manda prender oito vereadores no caso de prefeito acusado de ficar com 90% de desvios
Montante supostamente subtraído dos cofres públicos chegou a R$ 56 milhões, de acordo com a Promotoria
Ex-presidente da Câmara, Arthur Lira anuncia que disputará o Senado por Alagoas
Adversários políticos, Calheiros criticou a decisão do deputado após o anúncio
PF pede a Fachin suspeição de Toffoli no inquérito do Banco Master
Agentes encontraram citação ao ministro em celular de Vorcaro
Associações de juízes e do MP defendem 'penduricalhos' e pedem a Dino para rever decisão
Requerimento justifica que diversas verbas suspensas são consideradas legais pelos conselhos nacionais de Justiça e do Ministério Público
