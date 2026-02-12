Thales Machado é genro do prefeito da cidade - Reprodução/ redes sociais

Publicado 12/02/2026 11:25

O secretário de governo de Itumbiara, em Goiás, Thales Machado, atirou contra os próprios filhos na noite desta quarta-feira (11). Um morreu e o outro está internado em estado grave.

As vítimas, Um adolescente, de 12 anos, chegou a ser levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos. Já o mais novo, de apenas 8 anos, foi operado no Hospital Estadual de Itumbiara e segue internado em estado gravíssimo.

Thales, de 40 anos, que é genro do prefeito da cidade, Dione Araújo, e chegou a publicar um vídeo horas antes do episódio no qual disse amar os filhos. "Que Deus abençoe sempre meus filhos, papai ama muito", escreveu.

Segundo a Polícia Militar (PM), ele se matou após cometer o crime. A Polícia Civil informou que abriu procedimento para apurar os fatos, e que a investigação está em andamento.

"A investigação é conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Itumbiara (GIH), que já adotou as providências iniciais cabíveis", diz a nota.

O caso é tratado como homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio. A corporação afirma que não há evidências de participação de terceiros no crime.

Em nota, a Prefeitura de Itumbiara decretou luto oficial de três dias, a partir desta quinta-feira (12), pelo falecimento do secretário. Durante o período, os atendimentos ao público ficam suspensos nos órgãos da administração direta e indireta.



A nota informou ainda que rede municipal de ensino encerrou as aulas às 9h30 e tem retorno previsto na sexta-feira (13)

Nas redes sociais, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), lamentou a tragédia e afirmou ter cancelado a agenda para ir ao município prestar solidariedade ao ocorrido.

"A notícia de violência dentro de um lar, sobretudo quando crianças são vítimas, atinge em cheio a família e coloca todo o nosso Estado de luto. Diante do ocorrido, suspendemos nossas agendas e estamos a caminho de Itumbiara ainda nesta manhã para prestar nossa solidariedade", disse.



"Neste momento de extrema dor, me solidarizo com os familiares, amigos e com toda a comunidade itumbiarense. Em especial, um abraço fraterno ao meu amigo, o prefeito Dione Araújo. Peço a Deus que dê força a todos os que sofrem com essas perdas. Que a fé e a união ajudem todos a atravessar este momento tão difícil", concluiu na publicação.

Gracinha e eu ficamos extremamente consternados com a tragédia que aconteceu em Itumbiara nesta noite. A notícia de violência dentro de um lar, sobretudo quando crianças são vítimas, atinge em cheio a família e coloca todo o nosso Estado de luto.



Diante do ocorrido, suspendemos… — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) February 12, 2026

