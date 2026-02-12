Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 62 milhõesMarcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 62 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 09 - 10 - 15 - 46 - 49 - 51
Justiça suspende regras de escolas cívico-militares em SP
Juíza aponta discriminação e ausência de consulta a especialistas
Cidades do ES vítimas de desastre de Mariana terão R$ 131 mi em saúde
Recursos vieram de acordo judicial cobrado das empresas
André Mendonça assume relatoria do caso Master após saída de Toffoli
Ministro foi escolhido em sorteio eletrônico
Juíza solta e põe tornozeleira no influencer Spalone, suspeito de fraude milionária
A decisão também prevê que o descumprimento das determinações poderá resultar em novo decreto de prisão
Penduricalho da Alesp afetado por ato de Dino custa R$ 47 milhões/ano
'Auxílio saúde' era usado como indenização e por isso não era abatido do teto de remuneração
