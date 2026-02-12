Nestlé confirma que fórmulas eram próprias para o consumo e estavam dentro das normasReprodução
Nestlé recolhe fórmula infantil por erro em preenchimento de documento para Anvisa
Declaração apresentava quantidades de selênio e iodo além do limite previsto
Nestlé recolhe fórmula infantil por erro em preenchimento de documento para Anvisa
Declaração apresentava quantidades de selênio e iodo além do limite previsto
PNE 2055: energia nuclear cresce de 10 GW para 14 GW no planejamento do governo
É estimado US$ 90 bilhões em investimentos para atingir a meta
Pesquisa diz que 73% dos brasileiros apoiam fim da escala 6x1
Apoiadores ressaltam que a medida deve ser sem redução de salário
PRF intensifica fiscalização contra embriaguez ao volante no carnaval
Operação começa amanhã e priorizará locais mais procurados
Tarcísio, sobre reunião com STF: Levamos também a 'questão humanitária' da prisão de Bolsonaro
Governador de SP afirmou que o Brasil precisa ter uma "postura de maior consideração com ex-presidentes da República"
Epstein tem CPF ativo no Brasil e cogitou solicitar cidadania brasileira, mostram arquivos
Documento foi emitido em 2003 e aparece regular na Receita Federal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.