Vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento do Alto da Ponte, mas foi transferida para um hospitalReprodução / Google Street View

Publicado 13/02/2026 10:17

Uma menina, de 13 anos, pediu socorro por videochamada, nesta quarta-feira (11), após flagrar o pai esfaqueando a mãe em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O estado de saúde da vítima é considerado grave.

O homem fugiu após o crime. As informações do caso foram repassadas pela tia da jovem, que informou à polícia que a menina, de 13 anos, ligou para a irmã, que estava fora de casa, desesperada, e mostrou os pais discutindo.

Enquanto ela gravava a briga, o pai deu um tapa no celular e a ligação caiu. Poucos instantes depois, ela retornou a ligação para a irmã e mostrou que a mãe havia sido esfaqueada pelo pai, que fugiu. Familiares foram até o local para socorrer a vítima, que estava em estado grave. A faca utilizada foi abandonada no local.

Segundo registros policiais, a briga começou porque o homem teria vendido os pertences da vítima e das filhas para comprar drogas. A mulher já havia sofrido outras agressões, mas não formalizou denúncia.

A vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento do Alto da Ponte, mas foi transferida para um hospital em razão da gravidade dos ferimentos.