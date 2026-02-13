Vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento do Alto da Ponte, mas foi transferida para um hospitalReprodução / Google Street View
Jovem pede socorro por videochamada após pai esfaquear a mãe em SP
Estado de saúde da vítima é considerado grave
PF mira deputado em investigação sobre desvios em obras da BR-156 no Amapá
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão no estado, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal
TJ-SP nega prisão de sócios de academia por morte de mulher que passou mal em piscina
A principal suspeita é que Juliana tenha morrido por intoxicação provocada pelo cloro usado para a limpeza da piscina
Servidora de cidade do interior de SP é presa por desviar R$ 6 mi para apostar em bets
Valor equivale a 10% do orçamento de Santo Antônio do Pinhal
Exército diz ao STF que general pode receber visita íntima na prisão
Caberá a Moraes decidir se o pedido da defesa será aceito
FGC antecipa até R$ 1 mil em garantias a clientes do Will Bank
Veja passo a passo para pedir o ressarcimento
