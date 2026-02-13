Medida pode beneficiar cerca de 6 milhões de pessoas e será feita diretamente pelo aplicativo da Will BankDivulgação
O valor a ser antecipado corresponde a aproximadamente R$ 200 milhões e poderá beneficiar até 6 milhões de correntistas, principalmente de baixa renda, o público-alvo da instituição. Além da antecipação, há R$ 25 milhões de saldos em contas de pagamento, que também serão liberados no aplicativo do Will Bank.
A instituição, que integrava o conglomerado do Banco Master, teve a liquidação decretada pelo Banco Central (BC) em janeiro. Como a consolidação da lista completa de credores ainda não foi finalizada, o Fundo Garantidor de Créditos decidiu antecipar o pagamento para clientes com valores de até R$ 1 mil cobertos pela garantia.
Quem tem valores acima de R$ 1 mil ou investiu por meio de plataformas de investimentos deverá aguardar e pedir o ressarcimento pelo aplicativo do próprio FGC, após a conclusão da lista dos credores.
Contas de pagamento
Nessas contas, o dinheiro não pode ser usado pela instituição para conceder crédito ou realizar outras operações típicas de banco comercial. Parte dos valores aplicados pelos clientes era direcionada automaticamente para Certificados de Depósito Bancário (CDB), que contam com cobertura do FGC até o limite legal de R$ 250 mil por CPF.
Segundo o BC, os recursos das contas de pagamento ficam separados do patrimônio da instituição, o que garante o ressarcimento aos clientes.
Têm direito à antecipação:
Clientes diretos do Will Bank;
Com valores elegíveis à garantia do FGC;
Limitados a até R$ 1 mil.
O limite geral de cobertura do FGC é de até R$ 250 mil por Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Nessa fase, no entanto, a liberação é restrita ao teto de R$ 1 mil por cliente.
Passo a passo para pedir o ressarcimento
Acesse o aplicativo do Will Bank onde estará disponível a opção específica para a antecipação do pagamento.
Confirme seus dados cadastrais e o sistema fará a validação das informações pessoais.
Verifique o valor disponível, e após a validação será exibido o valor elegível à cobertura do FGC, limitado a R$ 1 mil.
Transfira o dinheiro. Depois da liberação, o cliente deverá transferir o valor para uma conta de mesma titularidade, para poder movimentar o dinheiro.
Não há intermediários autorizados para “facilitar” ou “antecipar” pagamentos. Em caso de dúvida, o cliente deve buscar apenas os canais oficiais das instituições.
O que é o FGC
