Conafer é uma das envolvidas no esquema de descontos ilegais de aposentadorias do INSS Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
Mulher de operador da Conafer passa mal e depoimento na CPI do INSS é interrompido
Em lágrimas, Ingrid Pikinskeni foi questionada sobre o envolvimento do parceiro com descontos ilegais de aposentadorias
PMs vão a júri popular por morte de estudante de medicina em São Paulo
Ainda não há data prevista para o julgamento
Estatuto dos Cães e Gatos prevê penas para quem maltratar animais
Proposta define regras sobre tutela responsável
Interpol cria força-tarefa liderada pelo Brasil para combate ao tráfico
Modelo permitirá a execução de operações simultâneas e articuladas entre os países do grupo para combater o tráfico de drogas
CPMI do INSS vai pedir prorrogação dos trabalhos por 60 dias
Presidente da comissão diz que vai recorrer ao STF
Governo revoga decreto sobre concessão de hidrovias na Amazônia
Decisão acata reivindicação de povos indígenas contrários ao projeto
