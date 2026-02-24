Luís Carlos Gambogi vaiassumir temporariamente o cargo do ex-ministro Marco Buzzi - TJMG/Divulgação

Publicado 24/02/2026 20:28

O desembargador Luís Carlos Balbino Gambogi, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), foi convocado para assumir temporariamente a vaga do ministro Marco Buzzi no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No dia 10 deste mês, Buzzi foi afastado do cargo após ser alvo de duas denúncias de importunação sexual.

O ministro foi denunciado por uma jovem de 18 anos, que é filha de um casal de amigos dele. Segundo a denúncia, o ministro tentou agarrá-la durante um banho de mar. O episódio teria ocorrido em janeiro deste ano, quando o ministro, a jovem e seus pais passaram férias em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina.

Após a divulgação do caso, uma ex-funcionária do gabinete de Buzzi também disse que foi importunada sexualmente pelo ministro.

Diante das acusações, o STJ abriu uma sindicância e afastou o ministro de suas funções no tribunal. O processo interno de apuração está previsto para ser encerrado no dia 10 de março.

Em sua defesa, Marco Buzzi declarou que foi surpreendido com a divulgação das denúncias e disse que as acusações “não correspondem aos fatos”.