Luís Carlos Gambogi vaiassumir temporariamente o cargo do ex-ministro Marco Buzzi TJMG/Divulgação
Desembargador vai assumir vaga de ministro afastado pelo STJ
Marco Buzzi foi alvo de duas denúncias de importunação sexual
Senado aprova regras mais duras para condenados por morte de policiais
Presos podem ser enviados para presídios de segurança máxima
PF colocou tornozeleira em vigilante de agência da Receita suspeito de vazamentos
Desdobramento da operação que mirou um auditor fiscal e outros três servidores foi mantida sob sigilo
Derrite rejeita versão do Senado para o PL antifacção: 'Reforço da impunidade'
Votação da proposta está prevista para ocorrer em plenário em instantes
Senado aprova PEC sobre locais de descanso de motoristas profissionais
Proposta agora passará por análise da Câmara dos Deputados
Brasil tem 88 casos confirmados de mpox
Outros 171 pacientes foram registrados com suspeita da doença
