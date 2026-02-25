Na gravação, uma mulher narra o que ocorreu no local e pede socorroReprodução / Redes sociais

E
Estadão Conteúdo
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a situação de uma casa de repouso da cidade de Ubá, em Minas Gerais, após o temporal que atingiu o município na madrugada desta terça-feira, 24. O estabelecimento, localizado na Rua Dona Maria, ficou completamente alagado e os idosos boiavam nos colchões enquanto esperavam por ajuda.


Na gravação, uma mulher narra o que ocorreu no local e pede socorro. "Olha o estado, como que está a situação. Quem puder vir tentar nos ajudar, está debaixo d'água o Lar João de Freitas "

Ao menos seis pessoas morreram em Ubá. Por meio das redes sociais, a prefeitura informou a inundação comprometeu a estrutura de imóveis públicos. Os atendimentos estão temporariamente suspensos nos seguintes locais:

• Farmácia Municipal

• Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

• Policlínica Regional

• EAP Central

O Serviço de Transportes Assistenciais também está suspenso.

Já em Juiz de Fora, os bombeiros contabilizaram 24 óbitos. O cenário é de moradores ilhados e muita destruição. Segundo a gestão municipal, as buscas por desaparecidos continuam nesta terça-feira, 24.

A Defesa Civil de Juiz de Fora estima que 440 pessoas estejam desabrigadas. De acordo com a prefeitura, até segunda-feira já havia chovido mais que o dobro do volume esperado para todo o mês, tornando este o fevereiro mais chuvoso da história do município.