Na gravação, uma mulher narra o que ocorreu no local e pede socorro - Reprodução / Redes sociais

Na gravação, uma mulher narra o que ocorreu no local e pede socorroReprodução / Redes sociais

Publicado 25/02/2026 07:42

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a situação de uma casa de repouso da cidade de Ubá, em Minas Gerais, após o temporal que atingiu o município na madrugada desta terça-feira, 24 . O estabelecimento, localizado na Rua Dona Maria, ficou completamente alagado e os idosos boiavam nos colchões enquanto esperavam por ajuda.