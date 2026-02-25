Na gravação, uma mulher narra o que ocorreu no local e pede socorroReprodução / Redes sociais
Na gravação, uma mulher narra o que ocorreu no local e pede socorro. "Olha o estado, como que está a situação. Quem puder vir tentar nos ajudar, está debaixo d'água o Lar João de Freitas "
Ao menos seis pessoas morreram em Ubá. Por meio das redes sociais, a prefeitura informou a inundação comprometeu a estrutura de imóveis públicos. Os atendimentos estão temporariamente suspensos nos seguintes locais:
• Farmácia Municipal
• Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
• Policlínica Regional
• EAP Central
O Serviço de Transportes Assistenciais também está suspenso.
Já em Juiz de Fora, os bombeiros contabilizaram 24 óbitos. O cenário é de moradores ilhados e muita destruição. Segundo a gestão municipal, as buscas por desaparecidos continuam nesta terça-feira, 24.
A Defesa Civil de Juiz de Fora estima que 440 pessoas estejam desabrigadas. De acordo com a prefeitura, até segunda-feira já havia chovido mais que o dobro do volume esperado para todo o mês, tornando este o fevereiro mais chuvoso da história do município.
