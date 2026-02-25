'O sonho dele era ser feliz', diz pai de menino de 11 anos vítima da chuva em Juiz de fora - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 25/02/2026 22:39

Atleta de futebol em uma unidade do Centro de Futebol Zico (CFZ), Bernardo Lopes Dutra, de 11 anos, era atacante: "driblava, marcava gols, mas, antes de tudo, só queria ser feliz". É assim que Ricardo Dutra, de 43 anos, pai de "Tomatinho" - como era conhecido - se despediu do filho na manhã desta quarta-feira, 25.

Bernardo foi uma das vítimas do temporal que deixou dezenas de mortos e desaparecidos em Juiz de Fora, Minas Gerais. No campo, atacante veloz, inteligente e disciplinado. Em casa e com os amigos, sempre alegre, brincalhão e sorridente.

"Era o rei da resenha, como a gente costuma dizer no meio do futebol. Bernardo começou no Esporte Clube Juiz Fora, passou por vários clubes e se juntou ao CFZ Zico. O sonho dele era ser feliz. Se ia ser jogador, ou não, é só o destino. Tudo que ele fazia de dentro de campo, fazia com maestria, dedicação. Era comprometido com os treinadores", lembra o pai.

Amigos e parentes de Bernardo estiveram nesta quarta-feira, 25, no Cemitério Municipal de Juiz de Fora para se despedir do menino. Balões brancos foram soltos no momento do sepultamento, em meio a relatos emocionados sobre a felicidade contagiante do pequeno atacante.

Ricardo Dutra não estava em casa no momento do desabamento. Ele voltava da escolinha de futebol quando a casa onde morava foi soterrada pela lama.

A mãe de Bernardo e a irmã estavam com Bernardo no momento do desabamento. Elas estão hospitalizadas e não correm risco de morte. A irmã precisará passar por uma cirurgia na clavícula.

O CFZ em Juiz de Fora paralisou as atividades da escolinha até a tarde desta quarta-feira. Bernardo esteve no local um dia antes do forte temporal disposto a treinar, mas foi encaminhado para casa devidos às condições do clima.