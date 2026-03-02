Haddad afirma que "o Brasil espera um mundo de paz e tranquilidade"Evaristo Sa/AFP
Haddad: escala do conflito no Irã vai determinar muita coisa, mas economia brasileira está bem
Ministro da Fazenda diz 'estar preparado para uma piora na situação no Oriente Médio'
TSE aprova restrições para uso de IA nas eleições de outubro
Tribunal proibiu postagens com montagens envolvendo candidatas e nudez
Mendonça desobriga Campos Neto de comparecer à CPI do Crime Organizado no Senado
O ex-presidente do Banco Central foi convocado por não tomar medidas mais extremas em relação ao Banco Master
Técnicos da Câmara Legislativa recomendam rejeitar projeto sobre BRB
Presidente do banco diz que instituição para de funcionar sem socorro
Relator da PEC da Segurança mantém redução da maioridade penal apesar de apelo do governo Lula
Medida determina que a partir de 16 anos o indivíduo deve responder como totalmente responsável pelos atos criminosos cometidos
Quatro municípios atingidos por chuvas receberão R$ 11,5 milhões
Portarias foram publicadas nesta segunda; três cidades ficam em MG
