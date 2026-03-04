Alexandre de Moraes entrou na guerra contra os supersalários pagos a magistrados e procuradoresValter Campanato / Agência Brasil
Moraes manda 56 tribunais explicarem penduricalhos por equiparação ao MP nos últimos 10 anos
Cortes têm até sexta-feira para prestar esclarecimentos ao STF
Moraes manda 56 tribunais explicarem penduricalhos por equiparação ao MP nos últimos 10 anos
Cortes têm até sexta-feira para prestar esclarecimentos ao STF
Mensagem de operador de Vorcaro transcrita pela PF cita pagamento para 'DCM e dois editores'
Por meio de nota, o Diário do Centro do Mundo negou que a sigla seja uma menção ao site de notícias
Organizações denunciam propostas legislativas com ameaças ambientais
Mais de 75% das proposições tiveram movimentação em 2025
Ratinho Júnior: ideia do PSD é definir candidato até fim de março ou começo de abril
Governador do Paraná defendeu a renovação das lideranças políticas do país
MDB deve liberar diretórios para definir alianças nas eleições de 2026, diz Baleia Rossi
Presidente do partido afirmou que reconhece as diferenças regionais da legenda
Março de luta: ações intensificam combate à violência contra a mulher
'Não podemos admitir retrocessos', diz ministra Márcia Lopes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.