Vereador Lucas Pavanato comparou USP com Cracolândia nas redes sociais - Reprodução/Redes sociais

Vereador Lucas Pavanato comparou USP com Cracolândia nas redes sociaisReprodução/Redes sociais

Publicado 04/03/2026 21:15

O vereador de São Paulo Lucas Pavanato (PL) e a vereadora de Praia Grande Eduarda Campopiano (PL) foram hostilizados por estudantes no campus da Universidade de São Paulo (USP) na manhã desta quarta-feira, 4. A vereadora foi agredida enquanto um aluno foi atendido no Hospital Universitário, mas já foi liberado, informou a universidade.



Pavanato disse à reportagem que foi até a praça do relógio na USP, na Cidade Universitária, zona oeste de São Paulo, com o intuito de discutir pautas relacionadas aos seus projetos com os alunos. "A gente gravou eles arrastando a nossa tenda, atiraram pedra, pedaço de pau", disse o vereador.



Em seguida, estudantes intercederam com uma caixa de som enquanto gritavam "recua fascista" contra o vereador, que estava sentado em sua barraca atrás de uma placa que dizia "Aborto é assassinato". A briga generalizada teve participação de alunos e seguranças do vereador, entre eles GCMs da Câmara Municipal.





A vereadora Eduarda Campopiano, de Praia Grande, que estava acompanhando Pavanato, disse que teve o celular roubado enquanto gravava a confusão. "No que eu corri atrás dele para recuperar o celular, tentei segurará-lo pela mochila, ele virou e usou o meu próprio celular para dar um soco na minha boca", disse à reportagem. Segundo ela, um dos GCMs que estava prestando serviço para o vereador paulista foi atrás do homem e recuperou o celular.



Em nota, a USP afirmou que considera que a liberdade de expressão e a pluralidade de ideias são princípios basilares da vida acadêmica. "A Universidade é, por excelência, o espaço do debate plural, do questionamento crítico, da convivência entre diferentes perspectivas e visões de mundo", afirmou.



A universidade ainda disse que repudia qualquer tipo de violência que imponha restrições ao exercício desta liberdade de opinião dentro dos limites da convivência republicana.



Também em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como vias de fato pelo 93º DP (Jaguaré). "Na ocasião, houve uma briga generalizada entre estudantes e um vereador, que resultou em agressões mútuas", disse a pasta. A pasta ainda informou que dois alunos que ficaram feridos passarão por exame de corpo de delito no IML. Ninguém foi detido.