Lula quer manter Alckmin como vice na chapa que disputará a eleição presidencialDivulgação / MDIC/ André Neiva
O nome de Alckmin chegou a ser citado como possível candidato ao governo paulista. No entanto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), já disse a aliados que pretende disputar o cargo, afirmando que não poderia recusar um pedido feito por Lula.
A estratégia do Palácio do Planalto é que Alckmin auxilie Haddad na construção de uma estratégia eleitoral para ampliar a votação no interior paulista. A avaliação é que o vice-presidente pode ajudar a dialogar com setores mais conservadores do eleitorado e com segmentos como o agronegócio.
Alckmin foi governador de São Paulo por quatro mandatos e mantém interlocução com diferentes setores do Estado. Apesar disso, perdeu parte do apoio entre conservadores após deixar o PSDB, migrar para o PSB e se aliar a Lula na eleição de 2022. No diagnóstico do Planalto, contudo, ele ainda representa um contraponto de centro dentro da chapa presidencial. O vice-presidente, por sua vez, não demonstra interesse em disputar uma vaga no Senado.
