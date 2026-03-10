Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)Carlos Moura/STF
Fachin procura ministros para tentar tirar STF da crise do Banco Master
Segundo interlocutores, presidente da Corte já teria falado com os nove colegas
Vorcaro pagou degustação de whisky em Londres com Moraes, Gonet, Toffoli e diretor-geral da PF
Dono do Banco Master foi detido sob suspeita de manter uma espécie de milícia privada
Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF
Fábio Shor foi escolhido por atuação em inquéritos relatados pelo ministro
Corrupção é o principal problema do Brasil para 9% dos brasileiros, diz pesquisa
Apesar das polêmicas no cenário político, saúde e segurança seguem no centro das atenções da população
Lula desiste de ir à posse de Kast, novo presidente do Chile, com Flávio e Eduardo convidados
Petista ainda não oficializou a decisão
Corpo de PM baleada tem marcas no pescoço, diz advogado da família
Vítima foi encontrada com um tiro na cabeça
