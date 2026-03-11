No ato em defesa de Bolsonaro, Malafaia chamou os generais do Exército de "frouxos"Reprodução / Redes sociais
Zanin pede vista e suspende julgamento que pode tornar Silas Malafaia réu
Relator do processo no Supremo Alexandre de Moraes votou por aceitar a denúncia apresentada pela PGR contra o pastor
Deputados de direita reagem à eleição de Erika Hilton para a Comissão da Mulher da Câmara
Parlamentar do PSOL foi escolhida para presidir o colegiado e prometeu priorizar combate a discursos 'Red Pill' nas redes
Flávio Bolsonaro: CPI do Banco Master é ilegal e Alessandro Vieira é 'hipócrita'
Pré-candidato a presidência disse que 'não se pode instaurar CPI para investigar crimes comuns de pessoas'
CPMI pede ao STF revisão de decisão que barrou depoimento de Vorcaro
Senador diz que comparecimento do banqueiro é questão de honra
Relator da PEC 65 decide acatar emenda para ampliar capacidade regulatória do BC
Decisão garante autonomia financeira e orçamentária ao Banco Central
Três cidades recebem projeto-piloto de atendimento de idosos em casa
Previsão é que profissionais atuem nos domicílios a partir de abril
Polícia de SP investiga denúncia de estupro coletivo em escola
Crime ocorreu no final de fevereiro em um banheiro da unidade
