Polícia Civil investiga a conduta da gestão da escola estadual em que ocorreu o caso
Polícia de SP investiga denúncia de estupro coletivo em escola
Crime ocorreu no final de fevereiro em um banheiro da unidade
Whatsapp anuncia controle parental para contas de menores de 13 anos
Pais e responsáveis poderão supervisionar lista de contatos e grupos
Tarcísio critica Haddad: 'Aumentou um imposto a cada 30 dias'
Governador deve enfrentar ministro nas eleições de São Paulo
Zanin será novo relator de pedido de criação da CPI do Banco Master
Dias Toffoli se declarou suspeito para analisar o caso
Tarcísio diz ser 'inaceitável' rompimento de reservatório da Sabesp em Mairiporã
Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas
TikTok se manifesta sobre vídeos que simulam agressões a mulheres; PF investiga
Imagens publicadas mostravam jovens executando chutes, socos e mutilações em manequins que representam a figura feminina
