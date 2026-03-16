Ataque ocorreu na Escola Cristiano Barbosa e Silva, por volta das 7h30 X (antigo Twitter)/Reprodução
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Duas das vítimas estão internadas, mas não correm risco de morte
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