Wahlakison Lucas Mendes Caixeta, de 27 anos, conhecido como "Fumaça", foi preso em flagrante Reprodução / Polícia Cilvil
Agiota que usava foto do Senhor Barriga, de 'Chaves', para cobrar clientes é preso
Suspeito ameaçava vítimas com arma em chamadas de vídeo e já tinha condenação anterior por roubo
Cármen Lúcia relata ter sofrido ameaça de bomba em palestra a estudantes no DF
Ministra do STF afirmou estar 'vivíssima' e criticou feminicídios.
Entidades criticam urgência de projeto que altera mecanismo de combate ao crimes ambientais
Texto no Congresso dificultaria ação imediata contra infratores
AGU dá parecer contrário à flexibilização do estupro de vulnerável
Manifestação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal
Deputados de oposição querem que Lula proponha demissão de Gonet da PGR por omissão
Parlamentares do PL justificam que procurador-geral não agiu em relação ao envolvimento de ministros nos escândalos do Master
Líderes do PT defendem medidas para a redução do preço dos combustíveis
O senador Randolfe Rodrigues (AP) e o deputado Pedro Uczai (SC) afirmam querer evitar greve dos caminhoneiros
Gilmar vota para manter restrições à compra de terras por estrangeiros; placar está em 3x1
Julgamento será retomado nesta quinta-feira (19)
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