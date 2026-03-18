Wahlakison Lucas Mendes Caixeta, de 27 anos, conhecido como "Fumaça", foi preso em flagrante - Reprodução / Polícia Cilvil

Wahlakison Lucas Mendes Caixeta, de 27 anos, conhecido como "Fumaça", foi preso em flagrante Reprodução / Polícia Cilvil

Publicado 18/03/2026 09:18

Um homem, identificado como Wahlakison Lucas Mendes Caixeta, de 27 anos, conhecido como "Fumaça", foi preso em flagrante por cobrar e extorquir vítimas mediante grave ameaça. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o agiota utilizava a foto do Senhor Barriga, do seriado "Chaves", no perfil do WhatsApp.

Agiota utilizava a foto do Senhor Barriga no perfil do WhatsApp para intimidar as pessoas Reprodução / Redes sociais

As investigações apontaram que Wahlakison cobrava valores alegando juros sobre dívidas que, na verdade, não existiam. Para intimidar e constranger as vítimas, ele fazia graves ameaças. De acordo com a corporação, o homem realizava chamadas de vídeo exibindo uma arma de fogo para amedrontá-las. A prisão ocorreu na quinta-feira (12).

Em outras ocasiões, ele encaminhava vídeos dos portões das residências das vítimas, demonstrando que monitorava suas rotinas e as de seus familiares. Também há registro de abordagem em via pública, ocasião em que o investigado fez ameaças de morte.

Durante diligências realizadas na residência do investigado, a equipe apreendeu um simulacro de pistola (tipo airsoft), um soco inglês e uma máquina de choque. No local, também havia aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos de alto valor, além de uma motocicleta.

Segundo a Polícia Civil, Wahlakison já havia sido condenado por roubo e estava em regime aberto quando foi preso.