Documento cita as decisões de Gonet de arquivar pedidos destinados à análise de eventual suspeição de Toffoli AF
Deputados de oposição querem que Lula proponha demissão de Gonet da PGR por omissão
Parlamentares do PL justificam que procurador-geral não agiu em relação ao envolvimento de ministros nos escândalos do Master
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Líderes do PT defendem medidas para a redução do preço dos combustíveis
O senador Randolfe Rodrigues (AP) e o deputado Pedro Uczai (SC) afirmam querer evitar greve dos caminhoneiros
Gilmar vota para manter restrições à compra de terras por estrangeiros; placar está em 3x1
Julgamento será retomado nesta quinta-feira (19)
Grupo de 178 deputados pede ao STF prisão domiciliar para Bolsonaro
Parlamentares justificam pedido com a citação de uma série de problemas clínicos do ex-presidente
Lei Juliana Marins, de autoria do senador Romário, avança no Senado e pode garantir apoio a famílias de brasileiros que morrem no exterior
Em 2025, a brasileira que dá nome ao projeto, morreu após um acidente durante uma trilha em área vulcânica na Indonésia
Petrobras suspendeu leilão de combustíveis para reavaliar estoques
Estatal adiantou entregas, mas condições passaram a exigir cautela
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