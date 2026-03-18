Deputados pedem, ao menos, que o STF determine uma perícia médica oficial para atestar as condições de BolsonaroFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Grupo de 178 deputados pede ao STF prisão domiciliar para Bolsonaro
Parlamentares justificam pedido com a citação de uma série de problemas clínicos do ex-presidente
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Lei Juliana Marins, de autoria do senador Romário, avança no Senado e pode garantir apoio a famílias de brasileiros que morrem no exterior
Em 2025, a brasileira que dá nome ao projeto, morreu após um acidente durante uma trilha em área vulcânica na Indonésia
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Estatal adiantou entregas, mas condições passaram a exigir cautela
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