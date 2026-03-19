Flávio Bolsonaro declara apoio a Moro para o governo do ParanáReprodução/ redes sociais
O acordo foi fechado numa reunião entre Moro e o deputado federal Filipe Barros (PL) no Senado Federal após o parlamentar não conseguir sinal verde do União Brasil para concorrer ao cargo. A informação foi confirmada por Barros após o encontro.
Com isso, Moro sela um retorno à órbita do bolsonarismo, em que esteve durante sua passagem pelo governo Bolsonaro entre 2019 e 2020 como ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele deixou a gestão acusando o então presidente de interferência na Polícia Federal (PF).
A falta de um candidato próprio no Paraná era um problema a ser resolvido, uma vez que o governador Ratinho Júnior (PSD) é também pré-candidato à Presidência da República e deve apoiar seu próprio grupo local, deixando os bolsonaristas sem palanque
A filiação de Moro deve ser feita na próxima terça-feira (24). O senador e o PL devem se concentrar nos próximos dias para desatar alguns nós que permitam a formação da chapa no Estado.
Um deles é a pré-candidatura de Cristina Graeml (Podemos) ao Senado Federal. A preocupação dos bolsonaristas é que ela possa prejudicar Barros ao dividir o voto da direita no Paraná, uma vez que o deputado também vai tentar uma cadeira de senador.
Lideranças do PL querem convencer Graeml a se filiar ao PL para ser a puxadora de votos no Estado para a Câmara dos Deputados. O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) será o outro nome ao Senado com apoio do PL.
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