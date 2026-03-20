A ANP aplicou mais de 900 notificações ao mercado de combustíveis desde o dia 9 de marçoRodolpho Rodrigues/TV Brasil
Governo fiscalizou 1,1 mil postos de combustíveis para evitar abusos
Esforço é para coibir formação de carteis e crimes contra a economia
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