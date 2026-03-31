Para deputado, criação de estatal de mineração seria 'retrocesso' - José Cruz / Agência Brasil

Para deputado, criação de estatal de mineração seria 'retrocesso'José Cruz / Agência Brasil

Publicado 31/03/2026 15:16

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), relator do projeto de lei dos minerais críticos, afirmou nesta terça-feira (31) que o Brasil não precisa criar uma estatal na área de mineração. A declaração foi feita durante reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).



''O Brasil não pode criar uma estatal de mineração, isso seria um retrocesso no setor e não estará em meu relatório de forma alguma. Não vamos seguir a old fashion estatizante do Brasil", afirmou.



A fala do deputado se deu porque, na última semana, circularam, entre conversas de agentes do setor minerário, especulações sobre a criação de uma estatal com participação obrigatória nas ações de 30% nas empresas que atuarem no ramo de minerais críticos do Brasil.



Como forma de crítica, a ideia chegou a ser comparada com o controle feito pelo então destituido ex-Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em setores considerados estratégicos naquele país, como a indústria do petróleo.



A possibilidade de uma estatal para minerais críticos, contudo, só foi discutida dentro do Executivo brasileiro por técnicos e não "subiu" para o alto escalão.

Com informações do Estadão Conteúdo.