Para deputado, criação de estatal de mineração seria 'retrocesso'José Cruz / Agência Brasil
''O Brasil não pode criar uma estatal de mineração, isso seria um retrocesso no setor e não estará em meu relatório de forma alguma. Não vamos seguir a old fashion estatizante do Brasil", afirmou.
A fala do deputado se deu porque, na última semana, circularam, entre conversas de agentes do setor minerário, especulações sobre a criação de uma estatal com participação obrigatória nas ações de 30% nas empresas que atuarem no ramo de minerais críticos do Brasil.
Como forma de crítica, a ideia chegou a ser comparada com o controle feito pelo então destituido ex-Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em setores considerados estratégicos naquele país, como a indústria do petróleo.
A possibilidade de uma estatal para minerais críticos, contudo, só foi discutida dentro do Executivo brasileiro por técnicos e não "subiu" para o alto escalão.