Desabamento aconteceu por volta das 21h desta segunda (6)Reprodução/Redes sociais
Falei agora com o prefeito do Recife, Victor Marques, e reforcei que o time do Governo de PE está agindo no apoio às ações do município neste triste episódio que aconteceu na noite de hoje, na comunidade do Pilar. Aos familiares e amigos das vítimas, a minha solidariedade.— Raquel Lyra (@raquellyra) April 7, 2026
Acompanho com tristeza as notícias do desabamento de um imóvel na comunidade do Pilar e a situação das chuvas no Recife. Me solidarizo com as familias das vítimas e presto aqui meu apoio ao prefeito Victor Marques, com quem acabei de conversar ao telefone. As equipes da…— João Campos (@JoaoCampos) April 7, 2026
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