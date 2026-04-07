Desabamento aconteceu por volta das 21h desta segunda (6) - Reprodução/Redes sociais

Desabamento aconteceu por volta das 21h desta segunda (6)Reprodução/Redes sociais

Publicado 07/04/2026 09:36

Um imóvel desabou e deixou dois mortos, na comunidade do Pilar, região central de Recife, em Pernambuco. A queda aconteceu por volta das 21h desta segunda-feira (6), após fortes chuvas. Os bombeiros retiraram os corpos de um homem e de uma mulher dos escombros.

Outras duas pessoas — uma mulher, de 31 anos, e um homem, de 27 — foram resgatadas dos escombros com vida e encaminhados para o Hospital da Restauração, na capital pernambucana.

Manifestação dos pré-candidatos ao governo de PE

Os principais pré-candidatos ao governo de Pernambuco emitiram declarações nas redes sociais sobre a tragédia. A governadora Raquel Lyra (PSD), que busca a reeleição, prestou solidariedade às vítimas e afirmou que o governo está apoiando as ações da prefeitura.

Falei agora com o prefeito do Recife, Victor Marques, e reforcei que o time do Governo de PE está agindo no apoio às ações do município neste triste episódio que aconteceu na noite de hoje, na comunidade do Pilar. Aos familiares e amigos das vítimas, a minha solidariedade. — Raquel Lyra (@raquellyra) April 7, 2026

O ex-prefeito e pré-candidato ao governo estadual João Campos (PSB) disse que acompanha o caso "com tristeza" e prestou apoio a Victor Marques.