Walter Delgatti foi condenado pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJLula Marques/Agência Brasil
Moraes homologa redução da pena de hacker após aprovação no Enem
Em janeiro deste ano, Delgatti passou a cumprir pena em semiaberto
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Brumadinho: STJ autoriza retomada de ação contra ex-presidente da Vale
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Davi Alcolumbre decide que não irá prorrogar CPI do Crime Organizado
Segundo relator, decisão se deve aos possíveis desgastes que poderia gerar a políticos em ano eleitoral
Governo lança protocolo para investigar crimes contra jornalistas
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Juízes avaliam se rescisão do contrato deve ser imediata caso a idade seja completada e o tempo de contribuição mínima atingido
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Aprovada nesta terça-feira (7), proposta aguarda sanção da Presidência da República
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