Projeto busca dar melhor remuneração, seguro acidente, auxílio doença e previdência para entregadores de aplicativosPaulo Pinto/Agência Brasil
Motta: expectativa é votar projeto sobre aplicativos semana que vem
Proposta busca garantir melhores condições para trabalhadores sem prejudicar as empresas
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Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' do Ministério do Trabalho
Os casos são incluídos na lista após a conclusão de processos administrativos
Senacon notifica 329 distribuidoras de combustíveis e cobra aumento de multas por abusos
Análise indicou indícios de reajustes nos preços sem justificativa baseada em custos
Hugo Motta: medidas do governo sobre combustíveis são 'satisfatórias'
Declarações ocorreram em pronunciamento à imprensa nesta terça-feira (7)
Fachin diz que imprensa exerce papel fundamental para a democracia
Mensagem faz parte do Dia do Jornalista, celebrado nesta terça-feira (7)
Balanço de 2025 da Eletronuclear reforça trajetória de recuperação e relevância estratégica da energia nuclear
Empresa destaca as ações nas usinas de Angra 1, 2 e 3 como estratégia para a expansão da oferta de energia elétrica no país
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