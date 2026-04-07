Edson Fachin disse que a atividade jornalística constitui pilar indispensável do Estado de DireitoRosinei Coutinho / STF
Fachin diz que imprensa exerce papel fundamental para a democracia
Mensagem faz parte do Dia do Jornalista, celebrado nesta terça-feira (7)
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