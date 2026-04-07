Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), defendia o nome de Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para a vaga - Lula Marques/Agência Brasil.

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), defendia o nome de Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para a vagaLula Marques/Agência Brasil.

Publicado 07/04/2026 17:33

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), evitou nesta terça-feira (7), dar uma previsão sobre a votação da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Perguntado sobre o assunto, Alcolumbre respondeu: "Pretendo falar com os líderes e com o presidente da CCJ Comissão de Constituição e Justiça", referindo-se ao senador Otto Alencar (PSD-BA), sem citar data.



A indicação foi encaminhada pelo governo ao Senado na semana passada.



Agora, cabe a Alcolumbre despachar a mensagem para a CCJ.



O presidente do Senado, no entanto, defendia o nome de Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para a vaga.