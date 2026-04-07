O ministro da Fazenda, Dario Durigan, conversou com jornalistas após participar de almoço na Câmara dos Deputados Antonio Cruz/Agência Brasil
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