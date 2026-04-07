Danielle Cancela e Rogério da Veiga passam a ser secretários da Casa CivilHenrique Raynal / Casa Civil
Casa Civil anuncia novos secretários após trocas de ministros por causa das eleições
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