Polícia Civil de São Paulo cumpre mandados de busca e apreensão em Carapicuíba, Osasco, Praia Grande e São VicentePolícia Civil-SP/Divulgação
Polícia Civil faz operação contra o PCC em quatro cidades de São Paulo
Ação se concentra em municípios do litoral do estado
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