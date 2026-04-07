Polícia Civil de São Paulo cumpre mandados de busca e apreensão em Carapicuíba, Osasco, Praia Grande e São Vicente - Polícia Civil-SP/Divulgação

Polícia Civil de São Paulo cumpre mandados de busca e apreensão em Carapicuíba, Osasco, Praia Grande e São VicentePolícia Civil-SP/Divulgação

Publicado 07/04/2026 13:19

A Polícia Civil de São Paulo cumpre nesta terça-feira, 7, mandados de busca e apreensão contra grupos envolvidos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação acontece nos municípios de Carapicuíba, Osasco, Praia Grande e São Vicente, todas no litoral paulista.

Os mandados foram expedidos pela Justiça com base em uma investigação conduzida pelo 1° Distrito Policial de Carapicuíba, que identificou a atuação estruturada do grupo criminoso no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.

A polícia também encontrou indícios de movimentação financeira ligada à ocultação de valores ilícitos e identificou a divisão de funções dos criminosos.

Segundo as autoridades, dezenas de homens estão empenhados na operação que tem ainda o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Grupo de Repressão Tática (GRT).