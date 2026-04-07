Gilberto Kassab disse que o PT sempre apostou na polarizaçãoMarcelo Camargo/Agência Brasil
Para Kassab, ex-ministro Paulo Guedes 'salvou' o governo Bolsonaro
Presidente do PSD afirmou que 'gastar é com o Lula', em uma crítica à política econômica atual
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