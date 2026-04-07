Ocorrência em Fortaleza, no Ceará, foi registrada no 10º Distrito Divulgação / PM-CE
PM é preso após emprestar arma para amigo tirar fotos em praia de Fortaleza
Ação também resultou na apreensão de drogas
Fiscal procurado pela Interpol por suspeita de 'fura-fila' do ICMS descarta voltar ao Brasil
Auditor mora nos EUA e alega ter planejado vida no exterior antes de ser alvo de investigações
Câmara aprova texto que dá a ANP acesso a dados para combater fraudes
Deputados também aprovaram novas regras para transição de governo
Moraes homologa redução da pena de hacker após aprovação no Enem
Em janeiro deste ano, Delgatti passou a cumprir pena em semiaberto
Brumadinho: STJ autoriza retomada de ação contra ex-presidente da Vale
Por maioria de votos, Sexta Turma derrubou decisão do TRF6
Davi Alcolumbre decide que não irá prorrogar CPI do Crime Organizado
Segundo relator, decisão se deve aos possíveis desgastes que poderia gerar a políticos em ano eleitoral
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Documento estabelece padrão inédito no país
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