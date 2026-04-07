Ocorrência em Fortaleza, no Ceará, foi registrada no 10º Distrito - Divulgação / PM-CE

Ocorrência em Fortaleza, no Ceará, foi registrada no 10º Distrito Divulgação / PM-CE

Publicado 07/04/2026 11:02

Um policial militar foi preso, no domingo (5), sob suspeita de emprestar a própria pistola a um amigo para tirar fotos e publicá-las nas redes sociais em uma barraca de praia no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, Ceará.

Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), a ação resultou na apreensão de duas armas de fogo, munições e uma pequena quantidade de drogas.

O homem que fez as fotos ostentando a arma de fogo também acabou preso. Nas publicações, o indivíduo fez gestos que seriam referentes ao Comando Vermelho, o que levanta suspeitas de que ele possa estar envolvido com a facção criminosa.

A ocorrência foi registrada no 10º Distrito Policial, onde foram realizados os procedimentos cabíveis por porte ilegal de arma de fogo e porte de droga para consumo pessoal. O policial militar seguiu para a unidade prisional militar.

Procurada pelo jornal O Dia, a Polícia Militar do Ceará ressaltou que "não compactua com desvios de conduta".

