Local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada das demais equipes - Reprodução / Google Maps

Local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada das demais equipesReprodução / Google Maps

Publicado 07/04/2026 12:23 | Atualizado 07/04/2026 13:44

Um dentista, identificado como Natal do Nascimento Pinto Filho, de 55 anos, foi encontrado morto no telhado da clínica onde trabalhava, em Goiânia, Goiás. O corpo teria permanecido no local por mais de três dias, segundo o Corpo de Bombeiros.

A perícia informou que, inicialmente, os indícios apontam um acidente por choque elétrico, já que o local estava energizado. De acordo com a corporação, a energia foi desligada e as fiações próximas ao corpo foram cortadas.

O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada das demais equipes. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela polícia devido ao difícil acesso onde o corpo de Natal foi encontrado. A Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) também compareceu ao local.

Procurada, a Policia Civil De Goiás se manifestou em nota oficial: "A equipe da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) foi ao local e solicitou as perícias necessárias. A investigação segue em andamento e ficará sob responsabilidade do 5º DP. A PC aguarda a conclusão dos laudos periciais para saber a causa da morte".

Em nota, o Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO) lamentou a morte de Natal.

"Dr. Natal Filho deixa um legado de dedicação à odontologia, marcado pelo compromisso com a saúde e o bem-estar de seus pacientes, além de sua contribuição à categoria odontológica. Neste momento de dor, o CROGO se solidariza com familiares, amigos e colegas de profissão, desejando que encontrem conforto e força para superar essa irreparável perda. Que Deus conforte a todos", declarou o órgão.