Tabletes de cocaína estavam escondidos em fundo falso no assoalho da caçamba do veículoDivulgação/PRF
Homem é preso por transportar mais de uma tonelada de cocaína no Pará
Droga foi localizada em fundo falso no assoalho de caçamba de caminhão
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