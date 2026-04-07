Tabletes de cocaína estavam escondidos em fundo falso no assoalho da caçamba do veículo - Divulgação/PRF

Tabletes de cocaína estavam escondidos em fundo falso no assoalho da caçamba do veículoDivulgação/PRF

Publicado 07/04/2026 12:39

Uma ação conjunta das polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar apreendeu uma carga de 1.083 kg de cocaína, no município de Goianésia do Pará, no Pará, nesta segunda-feira (7). O motorista do veículo que transportava a droga foi preso em flagrante.

De acordo com a PRF, agentes suspeitaram da atividade de um caminhão basculante que circulava na rodovia PA-150 e decidiram realizar a fiscalização. Durante a abordagem, o homem demonstrou nervosismo ao ser questionado sobre o destino e o motivo da viagem.

O 1º Batalhão de Missões Especiais da PM realizou a busca pelo entorpecente, que estava escondido em um fundo falso no assoalho da caçamba do veículo. A carga representa uma das maiores apreensões de cocaína da região.

O motorista do caminhão foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Marabá (PA). Ele deve responder pelo crime de tráfico de drogas.