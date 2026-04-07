Enel terá 30 dias para manifestação sobre essa pena de extinção do contratoDivulgação/Enel
Aneel decide instaurar procedimento sobre caducidade do contrato da Enel SP
Empresa tem 30 dias para se manifestar
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