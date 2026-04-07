Pré-candidato à Presidência da República em 2026, Ronaldo Caiado (PSD) - Lula Marques/Agência Brasil

Pré-candidato à Presidência da República em 2026, Ronaldo Caiado (PSD)Lula Marques/Agência Brasil

Publicado 07/04/2026 14:35 | Atualizado 07/04/2026 15:00

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta terça-feira, 7, que se a candidatura presidencial da chamada "terceira via" encampada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), atingir 15% "está ótimo". Durante participação em painel do 12º Fórum Anual de Investimentos do banco Bradesco BBI, Kassab também destacou que é muito importante para o País que tenha essa alternativa, "nem que fosse para perder".

"Acho que é muito importante para o Brasil que tenha essa alternativa, nem que fosse para perder. Porque o Brasil, os brasileiros, precisam mostrar que existe alternativa", disse o dirigente partidário. "Vão falar: 'mas não vai para o segundo turno'. Bom, mas se não for para o segundo turno - e eu acho que pode ir e se tiver 15%, ótimo - são 15% com os quais nós vamos chamar alguém, porque essa alternativa é séria, e dizer: 'olha, nós vamos apoiar porque nós queremos isso, isso, isso'."

Caiado foi escolhido como pré-candidato do PSD após disputar a indicação com os governadores do Paraná, Ratinho Júnior, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Em declarações recentes, Kassab afirma que seu candidato será "a melhor via" da disputa.

Ao anunciar a pré-candidatura, o goiano destacou que seu primeiro ato será conceder anistia aos condenados por atos golpistas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"O propósito de quem está com a candidatura do Caiado é, efetivamente, melhorar o País. Não tem nenhuma vaidade", continuou Kassab. "O voto do Lula e o voto do Bolsonaro têm uma rejeição muito grande. Ambas as candidaturas têm rejeição maior que 40%, é algo muito expressivo."

O presidente do PSD salientou que há um prazo de três meses para Caiado alcançar 10% e avaliou que o desafio é chegar ao fim de junho com esse patamar. Disse ainda que uma candidatura consolidada em 10% no início de julho, quando ocorrem as convenções e a campanha pode efetivamente começar, é um objetivo a ser perseguido e considerado, por ele, factível.

"O voto do Lula não é um voto consolidado. Dos 40% e poucos que ele tem, metade é fluido. E do Flávio Bolsonaro é a mesma coisa", disse Kassab. "Então, como há muita fluidez no apoio deles, é possível, sim. Acho que é uma esperança."

Ele disse acreditar que a carga tributária do País já figurava entre as mais altas do mundo e avaliou que agora de fato se consolidou nesse patamar, com uma perspectiva considerada muito ruim.

Defendeu a realização de uma reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado e ampliar privatizações, de modo a liberar recursos sem elevar a carga tributária, com foco em investimentos em infraestrutura e melhorias em saúde e educação, além de um Estado mais enxuto e eficiente.

Por fim, criticou novamente o PT, dizendo que o partido promove um Estado cada vez mais "gordo" e arrecadatório, o que classificou como prejudicial ao País.