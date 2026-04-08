Diretor da ANP, Pietro Mendes, diz estar atento ao conflito no Oriente Médio por dependermos de combustíveis externosTomaz Silva / Agência Brasil
ANP não identificou para abril nenhum risco de abastecimento no Brasil, reitera diretor
Volatilidade no preço dos combustíveis obrigou a agência a usar mais estoques e acionar a Petrobras para reforçar a oferta
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