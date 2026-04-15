Pitbull, adotado adulto, vivia com a família há cerca de dois anos - Reprodução

Pitbull, adotado adulto, vivia com a família há cerca de dois anosReprodução

Publicado 15/04/2026 09:09

Uma mulher, identificada como Maria José Mariano, de 49 anos, morreu, nesta segunda-feira (13), após ser atacada pelo próprio cachorro, da raça pitbull, enquanto dava banho no animal, no interior do Maranhão.

A Polícia Militar do Maranhão (PMMA) informou que Maria foi encontrada sem vida dentro de casa. O cachorro também atacou o marido da vítima, que conseguiu se abrigar e acionar as equipes de segurança.

"Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão atuaram de forma conjunta na tentativa de conter o cão, que apresentava elevado nível de agressividade, impedindo o acesso ao imóvel e colocando em risco a integridade dos presentes. Diante da situação de iminente perigo, e após tentativas de contenção sem êxito, foi necessário o uso de arma de fogo para neutralizar o animal e evitar novos ataques", afirmou a PMMA em nota.

O pitbull, que vivia com a família há cerca de dois anos e havia sido adotado já adulto, acabou morto com um disparo de arma de fogo. Segundo relato de vizinhos, o animal já havia apresentado comportamento agressivo em outras ocasiões.

"O caso foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis", acrescentou a corporação.