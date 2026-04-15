Carlos Viana diz que o Congresso é o principal atingido pela interferência do STF - Agência Senado

Carlos Viana diz que o Congresso é o principal atingido pela interferência do STF Agência Senado

Publicado 15/04/2026 21:33

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPI do INSS, criticou nesta quarta-feira, 15, a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que a Corte está assumindo um papel político. Durante o evento Casa Parlamento, promovido pela Esfera Brasil em Brasília, Viana declarou acreditar que "hoje nós temos um Supremo político".

"Infelizmente, o Supremo trata como amigo e como inimigo", disse Viana. "Não tem a capacidade de se autocontrolar, de ter um código de ética que seja respeitado", completou. Para Viana, "não é possível que um ministro tome uma decisão monocrática e pare quase 600 parlamentares que foram eleitos". Ele defendeu que esse tipo de deliberação seja restrito a colegiados. "O Senado tem a obrigação de rediscutir esse relacionamento entre os Poderes", afirmou.

Segundo ele, o Congresso é o principal atingido pela interferência do STF ao perder seu protagonismo: "A chave do Senado foi entregue ao Supremo e ninguém foi lá buscar até hoje"

Nesta quarta, Viana entregou ao Supremo o relatório final da CPI do INSS. Segundo Viana, o material será anexado a inquéritos já em andamento e analisado por autoridades, incluindo a Polícia Federal. O material foi repassado aos ministros Luiz Fux e André Mendonça. "Nós entregamos aqui ao Supremo Tribunal Federal tudo aquilo que, em sete meses, nós conseguimos mostrar ao Brasil desse roubo absurdo da Previdência", disse após deixar o local.