Tiveron Filho foi eleito com 192 votos em Pirajuba, cidade do Triângulo MineiroReprodução
Vereador é preso suspeito de estuprar criança em Minas
Antônio Tiveron Filho, do União Brasil, foi eleito em 2024 no município de Pirajuba
Relator da CPI do Crime diz que Gilmar age como '5ª série' e que voto não é abuso de autoridade
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Presidente da CPI do INSS critica STF dizendo que ministros têm atuação política
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Texto traz estratégias de comunicação, mobilização social e política
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Categorias entregaram 68 reivindicações ao presidente
Ouvidoria da Polícia pede apuração da morte de mulher baleada por PM
Também será investigada a omissão de socorro por parte dos policiais
Em 2025, 70% das agressões contra mulheres ocorreram dentro de casa
Das vítimas atendidas no Ligue 180, 31,8% são agredidas todos os dias
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