Michelle Bolsonaro criticou o posicionamento do senador Izalci Lucas - Renan Areias/Arquivo O Dia

Michelle Bolsonaro criticou o posicionamento do senador Izalci LucasRenan Areias/Arquivo O Dia

Publicado 17/04/2026 18:58

São Paulo - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) reagiu nesta quinta-feira, 16, ao anúncio do senador Izalci Lucas (PL-DF) como pré-candidato ao governo do Distrito Federal e afirmou ter recebido a informação com "estranheza". Segundo ela, as lideranças do Partido Liberal não deram aval à movimentação de Izalci e indicaram apoio à reeleição da atual governadora do DF, Celina Leão (PP).

"Esclareço que estive em contato direto com a presidente do diretório do DF, a deputada Bia Kicis, que foi categórica ao afirmar que não ocorreu nenhuma reunião, deliberação ou alinhamento que sustente tal afirmação", disse Michelle, em nota publicada em suas redes sociais. "Reforço ainda, em reunião no Partido Liberal com o presidente Valdemar Costa Neto, ficou definido o apoio à pré-candidatura de Celina Leão", completou.

Na tarde de quinta-feira, Izalci Lucas, líder da oposição no Congresso Nacional, confirmou em um comunicado à imprensa sua pré-candidatura ao governo do DF nas eleições de 2026. No entanto, segundo Michelle, dentro do PL não há "qualquer construção legítima nesse sentido". "Política de verdade se faz com responsabilidade, diálogo e compromisso com a palavra", rebate a ex-primeira-dama.

No anúncio de pré-candidatura, Izalci fez críticas à gestão de Celina Leão e do ex-governador Ibaneis Rocha (MDB), que renunciou o cargo no dia 30 de maio para disputar o Senado Federal.

"Em 2026, teremos a oportunidade de escolher entre a continuidade dos problemas atuais ou a construção de uma Brasília que funcione para todos", declarou no comunicado. Ele também informou que entende como "natural e necessária a existência de uma candidatura própria".

Em entrevista ao Correio Braziliense na quarta-feira, 14, o senador alegou que já aparece em empate técnico nas pesquisas com Celina Leão mesmo antes de ter sido anunciado oficialmente como candidato pelo PL.

A reportagem entrou em contato com o senador e aguarda retorno.