Operação 'Sentinela das Estradas' estava em andamento quando a carga foi identificada - Divulgação / PMMG

Operação 'Sentinela das Estradas' estava em andamento quando a carga foi identificadaDivulgação / PMMG

Publicado 19/04/2026 08:17

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, na noite deste sábado (18), mais de 12 mil garrafas de cerveja, avaliadas em aproximadamente R$ 100 mil, em um caminhão que seguia de São Paulo pela MG-050, em Passos, no Sul de Minas.

A operação "Sentinela das Estradas" estava em andamento quando a carga, destinada a uma distribuidora em Contagem, na Grande BH, foi identificada. Os produtos não possuíam documentação fiscal.



De acordo com a polícia, a suspeita começou após o motorista não apresentar a documentação necessária para o transporte das mercadorias. Os agentes encontraram indícios “grosseiros” de adulteração nas bebidas. Ao todo, 12.096 unidades com sinais de falsificação foram apreendidas.

O motorista, preso em flagrante, seguiu para a Delegacia de Polícia Civil de Passos. O veículo e a carga acabaram apreendidos e encaminhados a um pátio credenciado.

O caso é investigado para identificar a origem e os responsáveis pela produção dos produtos.