Operação 'Sentinela das Estradas' estava em andamento quando a carga foi identificadaDivulgação / PMMG
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